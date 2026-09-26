Alertan en Coahuila por fraudes en inspecciones falsas

Las autoridades aclararon que los procedimientos de verificación no se notifican por teléfono y llamaron a usar los canales oficiales.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila alertó a la población por llamadas realizadas desde números privados o desconocidos, en las que supuestas personas vinculadas con la dependencia buscan contactar a ciudadanos o establecimientos para hablar de inspecciones, verificaciones o trámites.

La autoridad aclaró que estos contactos no corresponden a sus procedimientos oficiales y podrían utilizarse para intentar engañar a quienes reciben las llamadas.

Ante esta situación, la dependencia pidió no entregar información personal, realizar depósitos ni efectuar pagos a quienes contacten bajo estos argumentos.

Protección Civil estatal señaló que las inspecciones y verificaciones no se programan mediante llamadas telefónicas, por lo que recomendó ignorar este tipo de comunicaciones y confirmar cualquier procedimiento directamente con la autoridad.

Para resolver dudas o verificar algún trámite, la Subsecretaría puso a disposición los teléfonos oficiales 844 439 2746, 844 412 4946 y 844 412 6316, además del correo electrónico subsecretariapc@coahuila.gob.mx y la página de Facebook “Todos Somos Protección Civil”. La recomendación es recurrir únicamente a estos canales antes de proporcionar datos o realizar cualquier pago.