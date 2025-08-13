Alerta nueva modalidad de estafa contra adultos mayores

Un hombre, de 86 años, pierde 10 mil pesos bajo engaños de supuestos empleados de paquetería y aseguradoras luego de una estafa telefónica

Un nuevo caso de estafa telefónica contra un adulto mayor en Saltillo encendió las alertas ciudadanas luego de que la víctima, de 86 años, perdiera 10 mil pesos bajo engaños de supuestos empleados de paquetería y aseguradoras.

La denuncia fue realizada por Fidelio Van, familiar del afectado, quien relató que el hombre se encontraba en casa de un pariente cuando recibió una llamada al teléfono fijo.

Los estafadores, que ya contaban con información personal y la dirección del domicilio, le indicaron que debía recibir unas “pólizas de seguro” que estaban pendientes de entrega, pero que antes debía cubrir un pago para liberarlas.

De acuerdo con el testimonio, le solicitaron depositar 5 mil pesos en una tienda de conveniencia, y mientras se trasladaba al banco para retirar el efectivo, lo mantuvieron en comunicación constante vía celular.

Tras el primer depósito, le pidieron otro pago por la misma cantidad, con el argumento de que había otra póliza pendiente.

La víctima terminó entregando un total de 10 mil pesos y fue convencida de regresar a casa para esperar la supuesta entrega, que nunca llegó.

Detrás de la operación, según el denunciante, se utilizó un guion casi idéntico al que sufrió su propia madre en enero de este año, cuando perdió 40 mil pesos bajo el mismo método.

La mecánica, explicó Van, consiste en presionar psicológicamente a la víctima, impedir que corte la comunicación y llevarla a realizar depósitos urgentes en distintos establecimientos, aprovechando los límites por transacción para extraer el dinero en varias operaciones.

A pesar de que uno de los casos se presentó denuncia ante la Policía Cibernética y la unidad de delitos cibernéticos de la Fiscalía General de Coahuila, hasta la fecha no ha habido resultados.

“No solo les quitan el dinero, les quitan la tranquilidad, la dignidad y la confianza”, lamentó el denunciante, quien pidió a la población advertir a sus familiares para evitar que caigan en este tipo de fraudes.