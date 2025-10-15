Info 7 Logo
Alerta en Saltillo por casos de virus Coxsackie en escuelas

Por: Antonio Herrera

14 Octubre 2025, 18:51

Varias escuelas de Saltillo activan protocolos sanitarios tras detectar casos de virus Coxsackie, que afecta manos, boca y pies en menores

La mañana de este martes 14 de octubre, autoridades educativas activaron protocolos sanitarios en varias instituciones educativas de Saltillo debido a la presencia de casos del virus Coxsackie, una enfermedad común en menores que afecta principalmente manos, boca y pies.

La alerta inició en el Colegio Nicolás Bravo, donde padres de familia fueron notificados ante posibles contagios en el plantel.

La situación se extendió a otras instituciones como el Colegio México, la escuela Maestras de la Fuente y el Colegio Francisco de Urdiñola, donde se confirmó oficialmente un caso en el grupo de segundo de preescolar.

A través de una circular dirigida a padres de familia, esta última escuela informó que el diagnóstico fue respaldado por receta médica, y detalló que el virus se transmite por contacto directo y superficies contaminadas, por lo que han reforzado la limpieza de salones y objetos de uso común.

El virus Coxsackie suele afectar a niños menores de cinco años y provoca fiebre, llagas en la boca y erupciones en manos y pies.

En el caso del Colegio Urdiñola, se precisó que el grupo afectado está siendo monitoreado constantemente para descartar nuevos contagios, y se recomendó a los padres valorar si sus hijos deben asistir a clases presenciales mientras se contiene la situación.

Las autoridades escolares hicieron un llamado a los padres a extremar precauciones desde casa, ya que el hogar es el primer filtro para evitar la propagación.

Mientras tanto, las escuelas seguirán aplicando medidas preventivas como la sanitización constante y la vigilancia médica de los alumnos.

