Alerta en Coahuila por gusano barrenador en Castaños

Un caso de gusano barrenador detectado en Castaños encendió protocolos sanitarios en Coahuila para contener su expansión y proteger la ganadería local

La confirmación del gusano barrenador del ganado (GBG) en un bovino de 36 meses detectado el pasado 28 de abril en la región de Bocatoche, municipio de Castaños, detonó la activación inmediata de protocolos sanitarios en la región Centro de Coahuila, ante el riesgo de propagación de esta plaga que impacta directamente la producción pecuaria y limita las aspiraciones de exportación ganadera hacia Estados Unidos.

A partir de este hallazgo, autoridades estatales, organismos técnicos y personal especializado desplegaron un operativo intensivo en comunidades rurales, enfocándose en acciones de contención, vigilancia epidemiológica y atención directa al ganado. La movilización incluyó la revisión de animales y la aplicación de tratamientos para frenar posibles nuevos casos.

Las labores más recientes se concentraron en el ejido Soledad, donde se realizaron barridos sanitarios que consistieron en la inspección física del ganado, curación de heridas y aplicación de productos antiparasitarios en bovinos, caprinos, ovinos y porcinos. Estas acciones buscan eliminar cualquier presencia de larvas en etapas tempranas.

Además de la intervención directa en campo, se brindó capacitación a productores pecuarios para fortalecer la detección oportuna del gusano barrenador, una larva que se alimenta de tejido vivo y provoca daños severos si no se atiende rápidamente. Se enfatizó la importancia de reportar lesiones sospechosas o presencia de secreciones.

Operativo coordinado con organismos nacionales e internacionales

El despliegue sanitario fue coordinado por el ingeniero Luis Lauro Zamarrón y el médico veterinario zootecnista Antonio Tatay, representantes de organismos técnicos que trabajan en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila. Su participación permitió implementar protocolos especializados de atención y prevención.

En estas acciones participa el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que aporta asistencia técnica para fortalecer las estrategias de control sanitario en México y otros países. Su intervención permite mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias epidemiológicas.

También se integra la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, instancia encargada de proteger el patrimonio pecuario nacional mediante acciones de vigilancia, control y erradicación de plagas que afectan la producción ganadera.

Como parte de esta estructura, interviene el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que coordina esfuerzos para garantizar la sanidad animal y la seguridad alimentaria, evitando la diseminación de enfermedades que puedan generar pérdidas económicas significativas.

Estrategia preventiva busca evitar expansión del brote

Las autoridades informaron que el operativo forma parte de una estrategia epidemiológica que se ampliará progresivamente en las zonas ganaderas del estado, con el objetivo de contener cualquier brote y evitar su dispersión hacia otras regiones.

La colaboración de los productores es considerada fundamental en este proceso, ya que la detección temprana permite actuar con rapidez y reducir el impacto de la plaga. Por ello, se reiteró el llamado a mantener vigilancia constante en los hatos.

El gusano barrenador ha sido históricamente una de las amenazas más agresivas para el sector pecuario, debido a su rápida reproducción y capacidad de afectar grandes poblaciones de animales en poco tiempo, lo que obliga a mantener controles estrictos.

Las acciones implementadas en Castaños buscan no solo erradicar el caso detectado, sino prevenir nuevos focos de infestación, proteger la actividad ganadera regional y evitar afectaciones mayores en la economía del sector.