Alerta Coparmex por intentos de extorsión sindical en la Laguna

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López, explicó que existen denuncias y pidió que se apliquen sanciones a quienes incurran en actos ilícitos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió sobre intentos de extorsión a empresarios de la región Laguna de Coahuila presuntamente cometidos por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que aunque se trata de un nuevo modelo laboral con reglas claras en materia sindical, no deben permitirse presiones ni amenazas hacia los trabajadores ni las empresas.

“Sí hemos visto estas prácticas, sobre todo en La Laguna, y en Saltillo ya comienzan a manifestarse. Lo hemos hecho del conocimiento del Gobierno del Estado y también del Gobierno Federal, porque no vamos a permitir ningún tipo de extorsión”, advirtió.

López Villarreal explicó que existen denuncias presentadas y pidió que se apliquen sanciones a quienes incurran en actos ilícitos.

Aseguró que la Coparmex no está en contra de la libre asociación sindical, siempre y cuando se cumpla con la ley y sin poner en riesgo la estabilidad laboral que caracteriza a Coahuila a nivel nacional.

Por su parte, la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, confirmó que las denuncias provienen principalmente de empresarios del sector agropecuario en La Laguna, y subrayó que hasta ahora los casos reportados en el estado han quedado en intentos.

“Es importante estar atentos para que estas prácticas no transgredan los derechos de los trabajadores, pero tampoco los de los patrones. Lo que corresponde es que se presenten denuncias para que puedan investigarse y, en caso de encontrarse pruebas, se apliquen sanciones”, afirmó la funcionaria.

Zogbi reiteró que en Coahuila se mantiene una política laboral basada en el diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores, con el objetivo de brindar certeza jurídica y garantizar un clima estable para la inversión y el empleo.