Alerta Conafor riesgo de incendios y plagas en sierra de Coahuila

Advierten autoridades que el calor extremo previsto para mayo podría elevar nuevamente el riesgo en zonas boscosas del estado

Aunque Coahuila mantiene una incidencia menor de incendios forestales en comparación con otras regiones del país, autoridades federales advirtieron que el calor extremo previsto para mayo podría elevar nuevamente el riesgo en zonas boscosas del estado, particularmente en la región sureste.

El director general de la Comisión Nacional Forestal, Sergio Humberto Graf Montero, informó que en lo que va de 2026 Coahuila acumula 20 incendios forestales, mientras que a nivel nacional suman más de 800 incendios liquidados y actualmente permanecen activos 36 siniestros en distintas entidades del país.

El funcionario destacó que las lluvias registradas durante esta primavera ayudaron a reducir la intensidad de los incendios tanto en Coahuila como en otras regiones, al generar humedad en zonas boscosas y disminuir la propagación del fuego tras descargas eléctricas.

Explicó que, a diferencia de otros estados con mayores afectaciones, en Coahuila una parte importante de los incendios ocurre por causas naturales, principalmente rayos, aunque el riesgo aumenta por las altas temperaturas y la acumulación de vegetación seca.

Graf Montero señaló que uno de los principales retos en la entidad se concentra en la zona sur-sureste, donde existen viviendas campestres dentro de áreas forestales, situación que complica las labores de combate y eleva el riesgo para la población.

Indicó que el objetivo del manejo forestal no es evitar completamente el fuego, sino impedir incendios catastróficos mediante estrategias de prevención, reducción de combustibles ligeros y coordinación entre autoridades y propietarios.

El titular de Conafor también advirtió sobre el aumento de plagas forestales, particularmente insectos descortezadores, cuyo comportamiento se acelera debido al cambio climático y al incremento de temperaturas.

Precisó que los bosques debilitados tras incendios son más vulnerables a este tipo de plagas, por lo que actualmente se realizan revisiones sanitarias y estrategias de saneamiento forestal en la región sureste de Coahuila.

En materia de restauración, informó que la Conafor mantiene proyectos nacionales de recuperación forestal a cinco años, enfocados no solo en plantar árboles, sino también en restaurar suelos y recuperar ecosistemas dañados.

Añadió que este año se reforzarán cerca de 10 millones de plantas en distintas zonas del país como parte de los programas de restauración y reforestación, aunque precisó que las acciones deben complementarse con conservación de suelo y manejo integral del bosque para garantizar resultados a largo plazo.