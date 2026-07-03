Alentará Ramos Arizpe a México en octavos del Mundial FIFA™

Las autoridades invitaron a los asistentes a portar la playera de la Selección Mexicana y disfrutar del encuentro en un ambiente familiar.

Las familias de Ramos Arizpe podrán seguir este domingo el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante el Ramos Soccer Fest, que se realizará en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

El evento comenzará a las 5:00 de la tarde con la instalación de una pantalla gigante para la transmisión del encuentro, además de actividades recreativas, dinámicas, sorteos, regalos y venta de alimentos.

Como parte de la jornada, los juegos mecánicos serán gratuitos de las 5:00 a las 6:00 de la tarde, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia para niñas, niños y jóvenes antes del silbatazo inicial.

El Gobierno Municipal informó que durante toda la actividad habrá un operativo integrado por elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y otras dependencias para atender cualquier eventualidad y mantener el orden.

Las autoridades invitaron a los asistentes a portar la playera de la Selección Mexicana y disfrutar del encuentro en un ambiente familiar, privilegiando la convivencia y el cuidado de los espacios públicos.