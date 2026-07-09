Alcanzan hasta 80 % de avance en conexión vial de Saltillo

La conexión entre los bulevares Las Torres y Nazario Ortiz Garza en Saltillo registra un avance del 75 al 80 % y estará lista en mes y medio

La conexión del bulevar Las Torres con el bulevar Nazario Ortiz Garza registra un avance de entre 75 y 80 por ciento y se prevé que quede concluida en aproximadamente mes y medio, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta.

El funcionario señaló que la obra permitirá fortalecer la movilidad en el poniente de Saltillo al enlazar dos de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad, reduciendo tiempos de traslado para miles de automovilistas.

Algara Acosta destacó que la construcción complementa el proyecto del bulevar Nazario Ortiz Garza, el cual, afirmó, ha mejorado significativamente la circulación en ese sector de la capital coahuilense.

“Yo tengo personas que me han dicho que de hacer 30 minutos por el periférico Luis Echeverría, ahora hacen siete minutos por Nazario. Eso le da más tiempo a la gente para pasar con sus familias y de eso se trata un buen gobierno”, comentó.

Explicó que el bulevar Las Torres fue proyectado desde su origen para contar con dos cuerpos de circulación, aunque en esta primera etapa únicamente se construye uno, debido a que el aforo vehicular actual aún no justifica una ampliación total.

Precisó que el derecho de vía ya quedó preparado para que, conforme aumente el crecimiento urbano y la demanda de tránsito, pueda edificarse un segundo cuerpo con cuatro carriles adicionales, sin necesidad de realizar nuevas adecuaciones al proyecto original.

El secretario reiteró que la obra avanza conforme al programa establecido y confió en que la nueva conexión quede abierta a la circulación durante las próximas semanas, fortaleciendo la red vial del poniente de Saltillo.