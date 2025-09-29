Alcanza Coahuila segundo lugar en percepción de seguridad

Fernández Montañez destacó que los resultados proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en materia de seguridad, son propios de la dependencia

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, destacó que Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con la más reciente encuesta del INEGI.

“Es la primera vez que alcanzamos esa posición, apenas 0.3% por debajo de Baja California Sur y por encima de Yucatán”, precisó.

Dijo que muchas veces se cuestiona la fuente que revela la información en torno a los índices de seguridad, por ello mencionó que es importante resaltar que el propio INEGI es quien da a conocer dichas estadísticas.

“Yo sé por qué también seguimos las redes; segundo lugar, ¿según quién? ¿Quién pagó? ¿Quién avaló? ¿Quién mide eso?”, señaló el fiscal.

Dijo que el INEGI realiza el levantamiento de encuestas cada año, por lo cual considera que Coahuila se mantiene en un excelente lugar, tomando en cuenta las realidades de los dos primeros estados.