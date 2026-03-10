Alcanza carretera a Derramadero un 70% de avance

La vialidad tendrá un impacto directo para alrededor de 30 mil trabajadores que diariamente se trasladan hacia el corredor industrial de Derramadero

La carretera hacia Derramadero registra un avance cercano al 70 por ciento y se prevé que sea concluida en noviembre de este año, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien destacó que se trata de una de las obras de infraestructura más importantes para la región sureste del estado.

El mandatario estatal explicó que el proyecto representa una inversión cercana a los 700 millones de pesos, monto que originalmente era de aproximadamente 550 millones, pero que aumentó debido a la incorporación de obras complementarias relacionadas con tuberías, infraestructura hidráulica y la construcción de puentes adicionales durante el desarrollo del proyecto.

Jiménez Salinas señaló que esta vialidad tendrá un impacto directo para alrededor de 30 mil trabajadores que diariamente se trasladan hacia el corredor industrial de Derramadero, además de mejorar la movilidad de comunidades ejidales ubicadas en la zona rural de Saltillo.

Recordó que esta carretera era una de las obras más solicitadas por la población desde hace más de 15 años, y que una primera etapa de aproximadamente 3.5 kilómetros se construyó cuando fue alcalde de Saltillo; sin embargo, el proyecto no continuó en administraciones posteriores debido a la falta de recursos federales.

Ante esa situación, el gobierno estatal decidió retomar la obra con recursos propios, con el objetivo de concluir una de las principales demandas de conectividad para la región sureste.

El gobernador afirmó que muchas de las obras prioritarias solicitadas por la ciudadanía durante su campaña en 2023 ya fueron realizadas o se encuentran actualmente en ejecución, particularmente en materia de infraestructura carretera y desarrollo regional.

Indicó que la ejecución de estos proyectos ha sido posible gracias a un manejo responsable de las finanzas públicas, lo que ha permitido destinar recursos adicionales y cubrir obras complementarias que no estaban contempladas originalmente.

En otro tema de infraestructura, el mandatario se refirió a la ampliación de la carretera Saltillo–Monclova, proyecto que podría desarrollarse mediante un esquema de inversión público-privada, con el objetivo de mejorar la seguridad y la conectividad en ese corredor carretero, considerado uno de los más transitados de la entidad.

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es fortalecer la infraestructura estratégica del estado, mejorar la movilidad de los trabajadores y consolidar a la región sureste de Coahuila como uno de los principales polos industriales del país.