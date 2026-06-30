Alcanza 98% avance liberación de predios del tren en Coahuila

La liberación de predios para el primer tramo del tren Saltillo-Nuevo Laredo alcanza un avance de casi el 98 %, según informó el Gobierno de Coahuila

La liberación de los predios del primer tramo del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo registra un avance cercano al 98 por ciento, informó la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública de Coahuila, María Bárbara Cepeda Boehringer, quien señaló que únicamente permanecen pendientes entre dos y cinco negociaciones para concluir esta primera etapa.

La funcionaria explicó que el primer segmento comprende alrededor de 15 kilómetros, entre Derramadero y la estación Emilio Carranza, donde la mayoría de los propietarios ya aceptó la liberación de sus terrenos o únicamente está pendiente la formalización de los convenios.

Detalló que el proyecto se desarrolla por etapas, por lo que mientras concluye la liberación del primer tramo también avanza la identificación de propietarios y el acercamiento con las familias de los siguientes segmentos del recorrido.

Indicó que en las zonas donde existe mayor concentración de viviendas se busca reducir al mínimo las afectaciones, por lo que las autoridades analizan alternativas al trazo original antes de iniciar las negociaciones con los propietarios.

“Estamos haciendo todo lo posible para que estas familias tengan la menor afectación y puedan tomarse otros trazos”, señaló. Cepeda Boehringer

Informó que la semana pasada sostuvo una reunión con el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Coahuila, donde se revisaron los avances del proyecto y el proceso de liberación de los derechos de vía.

Añadió que ya fue emitido el fallo de la licitación para la construcción de las estaciones, aunque los trabajos físicos aún no comienzan, mientras que también iniciaron las mesas técnicas para definir alrededor de 24 cruces ferroviarios que requerirá el proyecto.

La secretaria señaló que el Gobierno de Coahuila mantiene comunicación con Grupo Carso para impulsar la participación de proveedores locales durante la construcción del tren, luego de que se entregó un padrón de empresas coahuilenses que podrán integrarse conforme avance la obra.

Precisó que la contratación de mano de obra todavía no inicia, ya que actualmente los trabajos se concentran en la definición del trazo, la liberación de predios y los estudios técnicos previos al arranque de la construcción.