Alcanza 50% asistencia en instituciones educativas pese al frío

Por segundo día consecutivo, la región sureste del estado registró temperaturas cercanas a los 0° durante las primeras horas de la mañana, lo que llevó a que los horarios de entrada en primaria, secundaria, jardín de niños y universidades se retrasaran hasta las 9:00 a.m.

A pesar de la mejora del clima con el paso de las horas, algunas instituciones aún reportaron ausentismo entre los alumnos.

Sin embargo, en secundarias y universidades la situación fue distinta, ya que la asistencia aumentó de manera notable, registrando un incremento de entre 50% y 60% en comparación con el lunes anterior.

Este repunte refleja la recuperación gradual de la presencia estudiantil tras los días de frío intenso, especialmente en niveles educativos superiores, donde la afluencia suele ser más irregular.

Para este miércoles, se espera un clima más agradable, por lo que las autoridades escolares anticipan que todos los estudiantes deberán reincorporarse a las aulas sin pretextos, mientras los adultos retoman sus actividades laborales con normalidad.

El regreso masivo marcará el fin del periodo de bajas temperaturas que afectó la asistencia en días anteriores.