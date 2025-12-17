Alcaldesa de Arteaga otorgó puesto por compromiso político

De acuerdo con un regidor, la creación de este cargo carece de sustento y se percibe al interior del Cabildo como una decisión política para suavizar tensiones

El regidor de Arteaga, Felipe Armando Durán Figueroa, afirmó que la incorporación de Jorge Soto Duarte a la administración municipal responde a un compromiso político y no a una figura contemplada en el marco legal, al señalar que dicho puesto no está previsto ni en el Código Municipal ni en la Ley Orgánica correspondiente.

De acuerdo con el regidor, la creación de este cargo carece de sustento normativo y se percibe al interior del Cabildo como una decisión política para “suavizar” tensiones dentro del órgano colegiado, en lugar de fortalecer la discusión y el debate que, dijo, debe representar la voz directa de los ciudadanos de Arteaga.

Durán Figueroa sostuvo que la función del Cabildo es llevar los temas y problemáticas del municipio sin intermediarios, por lo que consideró innecesaria la presencia de figuras que actúen como mediadores políticos en las sesiones, cuando el diálogo debe darse de manera directa entre regidores y la alcaldesa.

El regidor aseguró que, entre sus compañeros, existe la percepción de que este nombramiento fue “sacado de la manga”, como parte de una negociación política, más que como una decisión administrativa basada en funciones claras y justificadas.

Finalmente, señaló que, ante la creación de este puesto, lo mínimo exigible es que se definan con claridad sus atribuciones y que realmente se desempeñe una labor que genere resultados para el municipio, más allá de cumplir con acuerdos políticos internos.