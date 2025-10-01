Alcaldes de la Región Norte cierran filas en materia de seguridad

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández, y el Subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores, se reunieron con los alcaldes de la Región Norte

Los alcaldes de la Región Norte y de los Cinco Manantiales han cerrado filas en materia de seguridad al sumarse al Modelo de Seguridad impulsado por el Gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, y el Subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores Rodríguez, se reunieron con los alcaldes de la Región Norte para presentar a los nuevos mandos operativos de la Policía Estatal.

A la reunión también asistieron los delegados regionales de la Zona Norte I y II de la Fiscalía General del Estado: Rigoberto Raúl Rodríguez y Alfredo García Trejo, con el objetivo de fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

El Fiscal General, Federico Fernández, indicó que en las mesas de seguridad estatal, el Gobernador instruye a no politizar la seguridad y a trabajar por ella sin distinción de partidos políticos, siempre pensando en un Coahuila seguro y blindado.