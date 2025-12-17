Alcaldes de Coahuila refuerzan prohibición de venta de pirotecnia

La medida incluye la venta de pirotecnia por cualquier medio, incluso a través de Internet, al considerarse una actividad de alto riesgo

Los alcaldes de los 38 municipios de Coahuila cerraron filas con el titular de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán, para reforzar la prohibición de la venta de cuetes y el almacenamiento de pólvora, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

La medida incluye la venta de pirotecnia por cualquier medio, incluso a través de Internet, al considerarse una actividad de alto riesgo.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que estas acciones buscan evitar tragedias derivadas del manejo y resguardo inadecuado de materiales explosivos.

Subrayó que las autoridades municipales trabajarán de manera coordinada con Protección Civil para vigilar y sancionar cualquier incumplimiento a la normativa vigente en todo el estado.

Díaz González recordó que hace unas semanas se registró una tragedia en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, donde el almacenamiento ilegal de pólvora para la venta de cohetes provocó la pérdida de varias vidas.