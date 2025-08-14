Alcalde reacciona contra reportera por prueba antidoping

El Alcalde Jacobo Rodríguez se enfadó en su mañanera al ser cuestionado sobre someterse a una prueba antidoping tras ordenar exámenes a los bomberos

El alcalde Jacobo Rodríguez se molestó notablemente durante su habitual mañanera, luego de que una reportera le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping.

Lo anterior, en virtud de que semanas antes el edil nigropetense había ordenado estos exámenes toxicológicos para los integrantes del cuerpo de bomberos.

La pregunta causó un evidente enojo en el alcalde, quien demostró su incomodidad por dicho cuestionamiento. Sumamente molesto, así le respondió a la periodista: "Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto en mí para que pienses que ando drogado?"

El edil, lejos de contestar la cuestión, cuestionó por qué no le hacía la misma pregunta a Lorenzo Menera, gerente de Simas, quien en ese momento se encontraba a su lado, además de otros actores políticos.

“¿Por qué aquí todos sabemos a qué viniste? ¿Por qué no se lo preguntas a Lorenzo? ¿Por qué no les preguntas a los regidores? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué a mí?”, señaló Jacobo Rodríguez.

Finalmente, el alcalde no respondió la pregunta y terminó por cuestionar el trabajo de la reportera.