Alcalde participa en baño de bienvenida a bomberos de Saltillo

La ceremonia estuvo acompañada de momentos de alegría y convivencia, aunque esta vez tuvo un invitado que terminó igual de empapado

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Con el tradicional baño de bienvenida, la Generación 42 de la Academia de Formación de Bomberos Voluntarios de Saltillo celebró la conclusión de su preparación y su incorporación al Heroico Cuerpo de Bomberos.

La ceremonia estuvo acompañada de momentos de alegría y convivencia, aunque esta vez tuvo un invitado que terminó igual de empapado que los nuevos elementos: el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

Alcalde participa en tradicional baño de bienvenida

El edil decidió participar en el peculiar ritual y, en lugar de mantenerse al margen, corrió entre los integrantes mientras eran bañados con las mangueras de las unidades de emergencia.

El momento quedó captado en fotografías y videos que comenzaron a difundirse en redes sociales, convirtiéndose en una de las escenas más llamativas de la bienvenida a los nuevos bomberos.

Se incorporan 28 elementos al Cuerpo de Bomberos

La nueva generación está integrada por 28 elementos, 10 mujeres y 18 hombres, quienes concluyeron su formación con disciplina y vocación de servicio.

Javier Díaz González reconoció el esfuerzo de los graduados y destacó que ahora cuentan con los conocimientos necesarios para integrarse a las labores de auxilio y protección de las familias saltillenses, deseándoles éxito en esta nueva etapa dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos.