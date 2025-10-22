Alcalde de Saltillo entrega techumbre en primaria

La nueva techumbre, que abarca 480 metros cuadrados y requirió una inversión de 2.9 millones de pesos, permitirá que el alumnado realice actividades protegidas

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura educativa en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González entregó una techumbre en la Escuela Primaria José Joaquín Fernández de Lizardi.

Acompañado de autoridades estatales y municipales, encabezó también la ceremonia de honores a la bandera y reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las y los estudiantes.

La nueva techumbre, que abarca 480 metros cuadrados y requirió una inversión de 2.9 millones de pesos, permitirá que el alumnado realice actividades protegidas de las inclemencias del tiempo.

Además, se entregó material deportivo, administrativo, y se llevaron a cabo acciones de limpieza y jardinería a través de cuadrillas municipales. “Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, impulsamos acciones que transformen la vida de nuestra gente”, expresó Díaz González.

Tanto la directora del plantel, Azeneth Moreno García, como estudiantes y padres de familia, agradecieron el apoyo recibido. Coincidieron en que esta obra no solo mejora el entorno escolar, sino que también refleja el compromiso de las autoridades con la educación y el desarrollo integral de la niñez saltillense.