Alcalde De Saltillo, entrega techumbre en escuela primaria

Con una inversión de 2.7 millones de pesos, el alcalde de Saltillo Javier Díaz González realizó la entrega de techumbre en la escuela primaria general Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Bellavista.

Se dijo que estas obras son gracias al apoyo que se tiene por parte de los ciudadanos con el pago del predial y son de beneficio para los niños, para los papás y para los mismos docentes y buscan que estos se replique en toda la capital de Coahuila.

Detalles técnicos de la obra

Detalló que la techumbre se extiende en una superficie de 420 metros cuadrados, cimentada con zapatas y pedestales de concreto armado, columnas, marcos y vigas de acero; cubierta de lámina galvanizada, bajadas pluviales e iluminación interior; además, se fabricó e instaló un portón de servicio y una rampa, todo con una inversión de 2.7 millones de pesos.

Agradecen comunidad escolar y alumnado

La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, así como el alumno Franko Elías Vega López, agradecieron al alcalde Javier Díaz González por la construcción de la techumbre y demás beneficios que recibieron en su escuela.