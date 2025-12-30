Alcalde de Saltillo entrega de apoyos ante bajas temperaturas

Esto con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables y atender de manera directa sus necesidades ante las condiciones climáticas adversas.

Ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 25, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó un recorrido por la colonia Omega donde entregó cobijas, bebidas y alimentos calientes, así como productos de la canasta básica, con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables y atender de manera directa sus necesidades ante las condiciones climáticas adversas.

Protección Civil y Seguridad mantienen operativos preventivos

Durante la visita, el edil informó que personal de la Dirección de Protección Civil se mantiene en alerta permanente para responder a cualquier contingencia derivada del descenso de temperaturas, mientras que elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizan recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad para salvaguardar la integridad de la población.

Pronostican temperaturas cercanas a los 2 grados en Saltillo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que la madrugada del martes se registren las temperaturas más bajas, cercanas a los 2 grados centígrados, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente con niñas, niños y personas adultas mayores, además de hacer uso responsable de calefactores y acudir a los refugios temporales habilitados; ante cualquier emergencia, se recordó que el número 9-1-1 se encuentra disponible.