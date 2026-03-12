Alcalde de Saltillo destaca recarpeteo en distintos sectores

Díaz González explicó que también se estarán realizando pruebas con una maquinaria que será prestada temporalmente, con la finalidad de evaluar su desempeño

El alcalde Javier Díaz González informó que continúan los trabajos de recarpeteo en distintos puntos de la ciudad de Saltillo, labores que se realizan con el apoyo de 18 brigadas distribuidas en diferentes sectores para atender el estado de las vialidades.

Buscan mejorar la movilidad en la capital de Coahuila

El edil señaló que estas acciones forman parte de una inversión importante destinada a mejorar las calles de la capital de Coahuila, con el objetivo de brindar mejores condiciones de movilidad para automovilistas y peatones.

Evaluarán nueva maquinaria para reforzar trabajos

Asimismo, destacó que en los próximos días estará llegando nueva maquinaria para fortalecer los trabajos de mantenimiento vial.

Díaz González explicó que también se estarán realizando pruebas con una maquinaria que será prestada temporalmente, con la finalidad de evaluar su desempeño.

En caso de obtener buenos resultados, se analizará la posibilidad de que este equipo pueda permanecer operando en la ciudad para reforzar las labores de recarpeteo.