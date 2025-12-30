Alcalde de Sabinas defiende legitimidad de su gobierno

Sobre los recientes ataques de Tony Flores, señaló que no son nuevos y provienen de un mismo círculo político, al hacer referencia al vínculo familiar de Flores

El presidente municipal de Sabinas, Chano Díaz, rechazó los señalamientos que recientemente lanzó en su contra el diputado local del Partido del Trabajo, Tony Flores, a los que calificó como acusaciones sin sustento y propias de la confrontación política.

El edil sostuvo que este tipo de declaraciones no aportan nada al debate público y carecen de elementos que ameriten una respuesta mayor.

Marca diferencias en el origen de sus cargos públicos

Díaz subrayó la diferencia entre ambos perfiles políticos, al recordar que mientras Tony Flores llegó al Congreso como diputado plurinominal, su cargo como alcalde fue resultado del voto directo de los ciudadanos de Sabinas.

Asimismo, señaló que este tipo de ataques no son nuevos y provienen de un mismo círculo político, al hacer referencia al vínculo familiar del legislador con la exalcaldesa de Múzquiz, cuya gestión fue ampliamente cuestionada.

El alcalde reiteró que no se prestará a disputas estériles ni a escenarios de confrontación que desvíen la atención de lo verdaderamente importante. Aseguró que su administración continuará enfocada en el trabajo diario, en cumplir compromisos y en responder únicamente a la confianza de la ciudadanía otorgada en las urnas, dejando de lado la grilla política.