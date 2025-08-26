Alcalde de Progreso entrega mochilas, previo al regreso a clases

El edil destacó que el objetivo principal es garantizar que ningún estudiante se quede sin los materiales necesarios para iniciar el ciclo escolar

Como parte de los esfuerzos para apoyar a las familias en el regreso a clases, el alcalde de Progreso, Liquin Quintanilla, anunció la entrega de mochilas a todos los estudiantes del municipio, desde nivel preescolar hasta secundaria.

Esta acción se suma a los apoyos en útiles escolares y uniformes proporcionados por el Gobierno del Estado.

El edil destacó que el objetivo principal es garantizar que ningún estudiante se quede sin los materiales necesarios para iniciar el ciclo escolar, y reconoció que muchas familias enfrentan dificultades económicas durante esta temporada.

“Es una prioridad para nosotros respaldar la educación y brindar herramientas que impulsen el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes”, señaló.

Quintanilla agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por sumar esfuerzos en este programa de apoyos escolares, lo que ha permitido blindar a los alumnos con lo necesario para su formación académica.

Subrayó que con este tipo de acciones se fortalece el compromiso conjunto entre municipio y estado para ofrecer una educación digna e inclusiva.