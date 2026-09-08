Alcalde califica como erróneo el Pase Turístico de Nuevo León

El alcalde de Ramos Arizpe pidió condiciones especiales para quienes viajan a Monterrey constantemente por trabajo o comercio.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, calificó como “erróneo” el Pase Turístico de Nuevo León al considerar que puede afectar a trabajadores, vendedores y empresas que viajan de manera frecuente entre Ramos Arizpe y Monterrey.

El edil sostuvo que la medida no toma en cuenta la movilidad cotidiana que existe entre ambas ciudades, especialmente de personas que cruzan todos los días por razones laborales y no por turismo.

“Sí nos va a afectar mucho porque vienen todos los días a trabajar o van todos los días a trabajar personas de aquí a Monterrey”, señaló.

Gutiérrez Merino consideró necesario establecer trámites o condiciones especiales para quienes ingresan a Nuevo León de manera recurrente por actividades de trabajo, ventas o prestación de servicios.

“Yo quiero pensar que va a haber trámites especiales para ese tipo de personas que trabajan o que van muy seguido, o representantes de ventas que van dos días a Monterrey y tres días se la pasan aquí por semana”, explicó.

El alcalde agregó que también existen empresas y líneas que realizan hasta dos viajes diarios hacia Monterrey, por lo que limitar la circulación de vehículos foráneos bajo un esquema general podría complicar la relación económica entre ambas regiones.

“No nomás es diversión ir a Monterrey, también tenemos trabajo”, expresó.

Gutiérrez Merino anticipó que la aplicación del Pase Turístico podría obligar a Nuevo León a revisar el esquema conforme comiencen a presentarse casos de usuarios frecuentes.

“Yo creo que con el tiempo se van a dar cuenta que es algo erróneo”, afirmó.

El Pase Turístico establece que los vehículos con placas foráneas deberán tramitar un permiso para circular en Nuevo León, con una vigencia acumulada de hasta 30 días por año. Para quienes permanezcan o circulen durante periodos mayores por motivos laborales, recreativos o de negocios, se contempla un registro de estancia prolongada.

Ante este escenario, el alcalde planteó buscar comunicación con autoridades de Nuevo León para exponer la situación particular de Ramos Arizpe y analizar posibles alternativas para quienes mantienen una movilidad constante entre Coahuila y la zona metropolitana de Monterrey.