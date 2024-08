 Alberto Hurtado propone medidas de tránsito en Saltillo

El diputado de Morena, Alberto Hurtado, destacó la necesidad de implementar medidas más estrictas en la regulación del tránsito y en la emisión de licencias de conducir en Saltillo.

Hurtado subrayó la importancia de asegurar que todos los conductores cumplan con las normas, incluidas la obtención de placas y licencias válidas, para mejorar la seguridad vial.

“La conducta vial en Saltillo no es como nosotros quisiéramos, es un tema complicado. Cada fin de semana hay choques, ya sea por gente alcoholizada o por lluvia. Yo creo que tenemos que pulir esa parte para que quien acceda a su licencia de manejo se haga un estudio previo de que la persona está capacitada para manejar y si no está capacitada, bueno, que el Estado pueda entrar, que se haga el quite para poder tener conductores a la altura de las circunstancias de una ciudad tan dinámica como Saltillo y que todos tengan sus placas.” explicó el diputado, abogando por un sistema de licencias que incluya evaluaciones rigurosas para garantizar que los conductores estén capacitados.

Además, Hurtado anunció su intención de proponer la creación de un instituto similar al de Aguascalientes, que obligue a los infractores reincidentes a realizar trabajo comunitario.

Esta iniciativa busca reducir la alta tasa de reincidencia de delitos menores relacionados con el tránsito y otros comportamientos delictivos.

“Queremos este instituto, como en Aguascalientes o Durango, para que haya una certeza en la impartición de justicia y la gente sienta y crea, y estemos seguros que quien hace algún delito en Coahuila lo pague.”señaló Hurtado.

Según sus estudios preliminares, la mayoría de los infractores reincidentes provienen de ciertas colonias identificadas por sus altos índices de incidentes, destacando la necesidad de un enfoque más sistemático y riguroso para abordar estos problemas.

