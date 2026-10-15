Alberto Hurtado condiciona alianza con el PT en Coahuila

Por: Irene Zapata 14 Octubre 2026, 16:19 Compartir

Alberto Hurtado mantiene abierta una alianza con PT y PVEM en Coahuila, pero exige perfiles adecuados y una mesa de diálogo responsable

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Para el diputado de Morena, Alberto Hurtado Vera, la puerta de una alianza con el Partido del Trabajo (PT) no está cerrada, siempre y cuando sea con gente decente, que no tenga “nexos oscuros” y con la que se pueda dialogar. Alberto Hurtado cuestiona el trato de Tony Flores “Yo soy un caballero, pero les voy a platicar una indiscreción, yo ese día llegué y saludé a Tony Flores y me dijo ‘yo no saludo corrientes’… ah bueno, Dios lo bendiga. Pero con ese tipo de personajes, ¿cómo puedes dialogar o hacer política?”. Dijo que los personajes que tiene el PT en Coahuila no tienen la altura necesaria ni las condiciones para un diálogo que fortalezca una alianza para la llamada Cuarta Transformación. Condiciona alianza con el PT y el Verde a un diálogo responsable “A mí me gustaría que una alianza con el PT sea con perfiles que quieran a Coahuila, sean perfiles que realmente quieran hacer política, y no con incendiarios que solo vean una ruta de hacer política en eso”. “A nosotros nos interesa ir con el PT y con el Verde (PVEM), pero siempre y cuando haya una mesa de diálogo responsable, y no con sombrerazos ni manotazos como está acostumbrado Mejía “