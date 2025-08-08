Alarma joven al escalar estructura metálica en Saltillo

El joven permaneció varios minutos en la parte superior de la estructura, ubicada sobre el bulevar Fundadores, sin ningún tipo de equipo de seguridad

Habitantes de Saltillo fueron sorprendidos la mañana de este jueves por un hecho inusual y peligroso.

Un joven, aparentemente bajo el efecto de sustancias tóxicas, trepó una estructura metálica de señalización ubicada en el bulevar Fundadores, justo frente al cuartel general de la Marina.

Su presencia en lo alto de la nomenclatura generó gran tensión entre conductores que circulaban por la zona.

El joven permaneció varios minutos en la parte superior de la estructura, sin ningún tipo de equipo de seguridad, lo que representó un riesgo tanto para él como para los peatones y automovilistas.

Algunas personas comenzaron a referirse a él como el "Hombre Araña de Saltillo", aunque su accionar más que asombro, provocó preocupación generalizada.

Fueron los propios testigos quienes notificaron a las autoridades.

Aunque la situación no dejó heridos ni daños materiales, el incidente reabre el debate sobre los efectos del consumo de drogas y la falta de atención a la salud mental.

Casos como este evidencian la necesidad de reforzar estrategias de prevención y apoyo para quienes enfrentan adicciones, antes de que el desenlace sea trágico.