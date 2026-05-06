Al menos 10 empresas mantienen interés en invertir en Coahuila

El 2026 muestra un panorama más dinámico comparado con el año anterior, con un incremento en el flujo de prospectos, en su mayoría compañías norteamericanas

Al menos 10 empresas mantienen actualmente interés en invertir en la región Sureste de Coahuila, principalmente en parques industriales, informó Marco Ramón, presidente de Parques Industriales Amistad.

El empresario señaló que el 2026 muestra un panorama más dinámico en comparación con el año anterior, con un incremento en el flujo de prospectos, en su mayoría compañías de origen norteamericano que continúan viendo a México como una opción viable para sus operaciones.

Explicó que, incluso ante escenarios con aranceles de entre 20 y 25%, las empresas mantienen su interés, ya que, al integrar estos costos en sus proyecciones financieras, el país sigue siendo competitivo.

Indicó que semanalmente reciben entre tres y cuatro empresas interesadas en instalarse en la región, lo que refleja una actividad constante en el sector industrial.

En este contexto, destacó que continúan apostando por la construcción de naves especulativas, un esquema que permite atraer inversiones de forma más ágil, ya que reduce los tiempos de instalación para compañías que requieren iniciar operaciones de inmediato.

Actualmente, Parques Industriales Amistad cuenta con desarrollos en Ramos Arizpe y Saltillo, además de proyectos en proceso en Arteaga, sumando tres parques en desarrollo en la región Sureste.

No obstante, advirtió que factores como el incremento en costos laborales, cargas fiscales y condiciones del mercado pueden influir en las decisiones de inversión, especialmente en la zona fronteriza.

Asimismo, señaló que para detonar regiones como la Centro y Carbonífera es necesario fortalecer la infraestructura industrial, incluyendo parques equipados con servicios básicos como energía, gas natural y agua, además de mejorar la conectividad.

Finalmente, consideró que proyectos carreteros y de infraestructura logística podrían impulsar la llegada de nuevas inversiones, al mejorar la competitividad del estado y facilitar la instalación de empresas.