Ajustes laborales no frenan la educación dual en CETIS y CBTIS

Pese a los ajustes laborales registrados a inicios de año en el cluster automotriz, los programas de educación dual en los CETIS y CBTIS de Coahuila continúan operando sin afectaciones y mantienen la vinculación activa de estudiantes con empresas del estado.

Atienden CETIS y CBTIS a 27,800 alumnos en Coahuila

María del Rosario Linares Lleverino, responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGGTI) en Coahuila, informó que durante el actual semestre el subsistema atiende a 27,800 alumnos, de los cuales alrededor de 400 participan en el modelo de educación dual en 16 planteles distribuidos en la entidad.

Educación dual continúa pese a ajustes laborales

Detalló que, a pesar del contexto económico y de los recientes ajustes laborales en algunas empresas, el programa no se ha detenido y los estudiantes continúan realizando sus prácticas formativas dentro de la industria, al tratarse de un esquema distinto al empleo formal.

CETIS 60 y CETIS 48 concentran alumnos en modalidad dual

En la región Sureste, el CETIS 60 y el CETIS 48 concentran el mayor número de alumnos en esta modalidad. En el caso del CETIS 60, recientemente se abrió la carrera de Electromovilidad, con el objetivo de que funcione bajo un esquema completamente dual, en coordinación con el sector empresarial.

Participan 350 empresas en el programa educativo

Actualmente, el programa cuenta con el apoyo de alrededor de 350 empresas en el estado, las cuales reciben entre uno y dos estudiantes por centro de trabajo.

En Ramos Arizpe, los alumnos se encuentran vinculados principalmente a la industria automotriz y manufacturera, con participación de empresas como General Motors y firmas del sector metalmecánico y de autopartes.

Restricciones normativas limitan incorporación de estudiantes

Linares Lleverino explicó que la incorporación de estudiantes ha sido gradual, debido a que muchos son menores de edad, lo que implica restricciones normativas para su ingreso a ciertas áreas productivas. No obstante, aseguró que se ha avanzado de manera constante en la apertura de espacios.

Estudiantes reciben becas y experiencia laboral

Indicó que, aunque la mayoría de las empresas no otorgan incentivos económicos directos, los estudiantes reciben becas gubernamentales y obtienen como principal beneficio la experiencia práctica y la posibilidad de inserción laboral al concluir sus estudios.