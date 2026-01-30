Ajustes en proveedores de GM no implican crisis industrial

El presidente de la AIERA consideró que las versiones que advierten crisis laboral de miles de empleos en el corto plazo son anticipadas y carecen de respaldo

Representantes del sector industrial de la región sureste de Coahuila coincidieron en que los ajustes laborales registrados en empresas proveedoras de General Motors Ramos Arizpe responden a un proceso de reacomodo específico del mercado automotriz, particularmente vinculado a la electromovilidad, y no a una crisis generalizada de la industria en la entidad.

El presidente de CANACINTRA Sureste, Arturo Reveles, señaló que los recortes reportados en empresas como Martinrea, Lear, BorgWarner, Magna e IR están directamente relacionados con la reducción de un turno en GM Ramos Arizpe, y no con un deterioro estructural del sector industrial en Coahuila.

Explicó que no todas las plantas instaladas en el estado dependen exclusivamente de GM Ramos, ya que muchas combinan líneas de producción con otros fabricantes como Ford, Honda, Toyota y Stellantis, los cuales —dijo— mantienen niveles estables e incluso positivos de producción, sobre todo en modelos de combustión e híbridos.

Reveles advirtió que la desaceleración se concentra en los proyectos de vehículos eléctricos, particularmente aquellos que no alcanzaron la demanda esperada tras la reducción de incentivos en Estados Unidos, lo que impactó directamente a proveedores dedicados de forma exclusiva a esa línea. Subrayó que esto no significa una caída general del sector, sino una transición tecnológica que obliga a las empresas a reconvertir procesos y buscar nuevos clientes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara, confirmó que al momento se tiene conocimiento de ajustes en al menos tres empresas proveedoras directas de la línea afectada de GM Ramos, entre ellas Martinrea, Lear y BorgWarner, sin que exista confirmación de un efecto en cascada de mayor magnitud.

Gándara consideró que las versiones que advierten una crisis laboral de miles de empleos en el corto plazo son anticipadas y carecen de respaldo oficial, aunque reconoció que el sector automotriz atraviesa un escenario complejo por factores globales como la guerra comercial, los cambios en la política energética y la lenta adopción de la electromovilidad.

Ambos dirigentes empresariales coincidieron en que el ajuste era previsible tras la decisión de GM de reducir producción, pero estimaron que el impacto no crecerá de forma exponencial y que varias empresas ya analizan reubicar personal en otras líneas, clientes o procesos, conforme se estabilicen las proyecciones de producción entre febrero y marzo.

Finalmente, señalaron que el reto inmediato es absorber gradualmente a los trabajadores separados, especialmente en áreas técnicas y de ingeniería, donde la recolocación suele tomar más tiempo, y destacaron la importancia de las ferias de empleo y la coordinación entre gobierno y cámaras empresariales para mitigar el impacto laboral en la región.