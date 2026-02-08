Ajustaría UA de C su plan de estudios de acuerdo con la demanda

Agregó que la UA de C hace una revisión cada tres años para realizar actualizaciones y se certifiquen las carreras que ofrece la máxima casa de estudios.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Octavio Pimentel Martínez, dijo que aunque otorgaron una prórroga de dos semanas para la compra de fichas de nuevo ingreso en las diferentes escuelas y facultades de la institución, los planes de estudio se podrían modificar de acuerdo con la demanda.

UA de C analiza carreras según demanda estudiantil

“Tuvimos una reunión y el sábado tendremos otra, para ir validando las carreras. Si hay carreras de poca demanda, hay que tomar decisiones. Y hay carreras de alta demanda que también tenemos que tomar decisiones en lo opuesto, si tenemos los espacios suficientes para incrementar la matrícula, y cosas de ese tipo”.

Modificaciones buscarían fortalecer formación académica

Recalcó que no se trata de desaparecer carreras, sino de modificar la currícula, y poder, por ejemplo, hacer planes semestrales, anuales o bianuales. Comentó que la región Centro Carbonífera tiene una situación compleja en el tema económico, por lo que habrá que reformar planes de estudios para fortalecer la formación de los jóvenes.

Estimación de fichas para nuevo ingreso

Pimentel Martínez dijo que para el inicio del ciclo escolar de este año, estiman que se expedirán cerca de 23 mil fichas, de las cuales se espera que la mitad accedan a alguna de las instituciones de la Universidad.

Matrícula de la UA de C mantiene crecimiento sostenido

Informó que durante el año pasado, la matrícula de la UA de C se incrementó en un 2.68 por ciento, y este año la meta es de 1.2 o 1.3, pero esperan mantener un ritmo sostenido del 2.5 por ciento anual.