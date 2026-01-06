Ajusta alcalde 2026 por año electoral y prioriza agua y salud

Explicó que la planeación considera los periodos de campaña, eventos cívicos y actividades municipales, con el objetivo de anticiparse a contratiempos

El arranque de los proyectos municipales para 2026 en Ramos Arizpe estará marcado por el calendario electoral, lo que obligó a la administración municipal a definir con claridad cuándo ejecutar y cuándo pausar programas y obras, sin afectar su continuidad ni la legalidad del proceso, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino tras sostener la primera reunión del año con su gabinete.

Durante el encuentro, el edil explicó que la planeación 2026 considera desde ahora los periodos de campaña, eventos cívicos y actividades municipales, con el objetivo de anticiparse a contratiempos y garantizar que las elecciones se desarrollen sin interferencias del gobierno local.

¿Cuáles son los proyectos prioritarios en materia de agua?

Entre los proyectos prioritarios, destacó la búsqueda de nuevos pozos de agua potable, para lo cual se trabajará con geólogos especializados que han participado en localizaciones exitosas en otras zonas del municipio. La intención es reforzar el abasto y prevenir problemas futuros en sectores de alta demanda.

En materia de salud, se informó que la nueva Clínica Popular se encuentra en su etapa final y comenzará a equiparse para entrar en operación a partir del 1 de febrero, lo que permitirá ampliar la cobertura médica, especialmente durante la temporada invernal.

¿Qué obras y servicios continuarán en 2026?

La planeación incluye la continuidad de obras urbanas y servicios básicos iniciados en 2025, como recarpeteos, banquetas, plazas públicas, drenaje y líneas de conducción, con un enfoque preventivo. El alcalde subrayó que, aunque algunas obras no son visibles de inmediato, son clave para evitar colapsos durante la temporada de lluvias.

Asimismo, se revisaron proyectos sociales a cargo del DIF Municipal, como la instalación de un mercadito comunitario, actividades de salud, eventos de integración y la organización de celebraciones tradicionales y eventos de alto impacto como el Ramos Fest.

¿Cuál es el objetivo general de la planeación 2026?

Finalmente, el alcalde señaló que la reunión permitió alinear a cada dependencia sobre fechas, prioridades y límites de actuación, con la intención de que 2026 sea un año de ejecución ordenada, prevención y respeto al proceso electoral, sin frenar los servicios y obras que demanda la población.