AIERA conecta a directivos de empresas para generar alianzas

Diego Gándara informó que el encuentro reunió a directivos con el objetivo de generar contactos, sinergias y alianzas dentro de la comunidad industrial

Directivos y ejecutivos de empresas instaladas en Ramos Arizpe y otros municipios de la Región Sureste participaron en un encuentro organizado por la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) para generar nuevas relaciones comerciales, alianzas y oportunidades de colaboración entre compañías.

Diego Gándara, presidente de la AIERA, explicó que uno de los principales objetivos es lograr que quienes toman decisiones dentro de las plantas industriales tengan un espacio para conocerse y establecer comunicación directa.

“El propósito del evento es generar una conexión, generar un networking entre la comunidad industrial en general de aquí del área de Ramos Arizpe y de Coahuila Sureste”, señaló.

La convocatoria incluyó tanto a empresas afiliadas a AIERA como a compañías que no pertenecen actualmente a la asociación, con la intención de ampliar la red de contactos entre el sector industrial.

Gándara explicó que existen casos en los que dos empresas pueden encontrarse prácticamente una junto a la otra y, sin embargo, sus directivos no mantienen comunicación.

“Pueden ser vecinos, una planta al lado de otra, y en ocasiones nos damos cuenta que no muchos se conocen”, indicó.

A partir de ese diagnóstico, AIERA busca que los encuentros permitan identificar proveedores, clientes potenciales, servicios complementarios o proyectos que puedan desarrollarse entre empresas de la misma región.

El foro incluyó además una conferencia magistral sobre perspectivas económicas, impartida por Juan Carlos Calderón y René Lankenau, integrantes de White Paper.

Posteriormente, se realizó un panel de discusión con ambos especialistas para analizar el entorno económico y ofrecer información a los empresarios sobre las condiciones que enfrentan actualmente las compañías.

La jornada concluyó con un cóctel de networking, diseñado específicamente para facilitar conversaciones entre ejecutivos y generar contactos que posteriormente puedan convertirse en relaciones comerciales.

Gándara señaló que este tipo de estrategias, utilizadas desde hace tiempo en mercados como Estados Unidos y Canadá, también comienzan a ganar espacio entre las empresas mexicanas.