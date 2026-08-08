AHMSA y MINOSA serán subastadas el 25 de septiembre

Con más de 20 mil empleados en su periodo de mayor auge, antes de la quiebra disminuyó su padrón nominal a 14 mil trabajadores

El juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles publicó la convocatoria para la subasta de la siderúrgica integrada mas grande de América Latina, Altos Hornos de México, declarada en quiebra el 7 de noviembre de 2024 y autorizada para su venta en el 31 de diciembre de 2025.

La subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA) está programada para el 25 de septiembre de 2026 y contempla un valor mínimo de mil 127 millones 378 mil 60 dólares con 50 centavos. La cantidad representa 85 por ciento del avalúo realizado para la unidad productiva, cuya venta estará a cargo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

La empresa cuya sede está en Monclova, tiene inversiones e intereses económicos con empleados en las regiones carbonífera y centro-desierto de Coahuila, en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas y en la Ciudad de México.

Con más de 20 mil empleados en su periodo de mayor auge, antes de la quiebra disminuyó su padrón nominal a 14 mil trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza.

La venta forma parte de los expedientes concursales acumulados 19/2023 y 77/2022, relacionados con AHMSA y MINOSA. Las bases establecen que ambas empresas deberán venderse juntas, incluyendo sus activos, derechos, concesiones y contratos, debido a que la unidad productiva fue considerada indivisible para conservar su valor como empresa en funcionamiento.

Esto significa que quienes quieran participar en la subasta de AHMSA no podrán comprar solamente una planta, un terreno, una mina o algún equipo determinado. Las posturas deberán hacerse por el conjunto de los bienes que forman parte de la unidad productiva, sin posibilidad de separar activos específicos durante el procedimiento de venta.

El avalúo realizado por Levin estableció que la unidad productiva tiene un valor de mil 326 millones 327 mil 130 dólares. Sin embargo, las bases fijaron como referencia mínima mil 127 millones 378 mil 60.50 dólares, cantidad que representa el 85 por ciento de ese avalúo y sirve como punto de partida para las ofertas.

Subasta de AHMSA exige dinero disponible y una garantía

Uno de los puntos importantes de la subasta de AHMSA es que las ofertas deberán contar con una parte importante en efectivo. Las bases establecen que por lo menos 50 por ciento de la postura deberá estar respaldada con dinero disponible, mientras que el resto podrá incluir otros mecanismos de pago autorizados dentro del procedimiento.

Entre esos mecanismos pueden encontrarse acciones, deuda u otros esquemas de participación futura. Sin embargo, estos componentes tendrán que ser calculados conforme a su valor presente neto y no podrán utilizarse para cubrir el valor mínimo de referencia que establecieron las bases para la venta de AHMSA y MINOSA.

Los interesados tampoco podrán llegar directamente a la audiencia para presentar una oferta. Primero deberán pasar por un proceso de precalificación, en el que tendrán que demostrar quiénes son legalmente, acreditar el origen lícito de los recursos y cumplir con las reglas de confidencialidad establecidas para conocer la información de las empresas.

Una vez presentada la solicitud, el síndico tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver si los interesados cumplen con los requisitos. Los participantes que sean aceptados podrán tener acceso al llamado Data Room, donde se concentra información relacionada con los activos, contratos y demás elementos de la unidad productiva que será puesta en venta.

Además, quienes quieran participar en la audiencia deberán entregar una garantía de seriedad equivalente al cinco por ciento del valor mínimo de referencia. Esta garantía asciende a 56 millones 368 mil 903.03 dólares, que con el tipo de cambio de 17.3780 pesos por dólar equivalen a 979 millones 578 mil 796.77 pesos.

La garantía podrá entregarse mediante diferentes mecanismos, entre ellos un depósito, una carta de crédito, un billete de depósito o una fianza. Los acreedores garantizados tendrán una condición diferente, ya que estarán exentos de entregar esta cantidad y serán considerados automáticamente como postores calificados y acreditados.

Así será la audiencia de la subasta de AHMSA

De acuerdo con el calendario incluido en las bases, la audiencia pública de la subasta de AHMSA está prevista para el 25 de septiembre de 2026. Antes de llegar a esa fecha deberán cumplirse diferentes etapas, entre ellas la publicación de la convocatoria, la apertura del Data Room y la revisión de los documentos de quienes quieran participar.

La convocatoria deberá publicarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la aprobación de las bases definitivas. A partir de esa publicación comenzará también el acceso al Data Room para los participantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos, mientras que la precalificación tendrá una fecha límite fijada para el 4 de septiembre.

Los participantes tendrán hasta el 11 de septiembre para presentar la garantía de seriedad y terminar su proceso de acreditación. Ese plazo está establecido 10 días hábiles antes de la audiencia, por lo que quienes pretendan participar deberán completar todos los requisitos con anticipación y no esperar hasta la fecha de la subasta.

Durante la audiencia, las ofertas serán entregadas en sobres cerrados y posteriormente serán abiertas y leídas públicamente. Después de conocer las propuestas se contempla un receso de tres horas, periodo durante el cual los participantes que hayan presentado ofertas podrán mejorar sus propuestas para tratar de quedarse con la unidad productiva.

Las bases también contemplan qué puede ocurrir si la mejor propuesta queda por debajo del valor mínimo de referencia. En ese escenario existe la posibilidad de formar un consorcio entre el acreedor garantizado y el participante que haya presentado la oferta más alta, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

En ese mecanismo, los acreedores garantizados podrían utilizar sus propios derechos dentro del concurso mercantil como parte del pago. Sin embargo, tendría que mantenerse una cantidad mínima en efectivo, con el objetivo de que exista dinero disponible para cubrir los créditos laborales que tienen carácter preferente dentro del procedimiento.

Venta de AHMSA dará prioridad a los trabajadores

Uno de los aspectos de mayor interés en la subasta de AHMSA es el destino del dinero que se obtenga por la venta. Las bases señalan que los recursos serán depositados en un Fideicomiso de Administración y Dispersión, desde donde deberán aplicarse conforme al orden de pagos establecido por la Ley de Concursos Mercantiles.

La primera prioridad serán los créditos laborales preferentes contemplados en los artículos 224-I y 225-I de la Ley de Concursos Mercantiles. Después de cubrir esos compromisos, los recursos se utilizarán para atender los gastos contra la masa y posteriormente los créditos de los acreedores garantizados, de acuerdo con las reglas establecidas en el procedimiento concursal.

Por ello, el precio final que se obtenga por AHMSA y MINOSA será un elemento importante para determinar los recursos disponibles dentro de la masa concursal. Sin embargo, el dinero no se distribuirá de manera directa entre los trabajadores, sino que deberá seguir el orden de prelación y los mecanismos establecidos por la legislación y las resoluciones del concurso.

Otro punto importante es que el comprador recibirá AHMSA y MINOSA bajo la modalidad denominada “ad corpus”. En términos sencillos, esto significa que adquirirá la unidad productiva en las condiciones físicas, jurídicas y operativas en las que se encuentre al momento de concretarse la operación, sin que la venta implique una garantía sobre su estado futuro.

El nuevo propietario también tendrá que hacerse cargo de las obligaciones regulatorias, ambientales y fiscales futuras relacionadas con los bienes adquiridos. Esto incluye realizar los trámites necesarios ante las autoridades, atender asuntos relacionados con concesiones mineras y de agua, además de cumplir con las disposiciones que correspondan en materia de competencia económica.

Las bases establecen además que quien resulte ganador tendrá que presentar un Plan de Reactivación Industrial y Laboral. El documento deberá entregarse a más tardar cinco meses después de que se realice la adjudicación de la unidad productiva, por lo que la venta no solamente contempla la transferencia de los activos.

Finalmente, el ganador tendrá un plazo máximo de 90 días naturales después de recibir la notificación de adjudicación para cubrir el precio de la operación. Si no cumple con el pago dentro de ese periodo, perderá la garantía de seriedad y esos recursos pasarán a la masa concursal.

En caso de que el ganador incumpla, la autoridad podrá recurrir a las ofertas que hayan quedado en segundo y tercer lugar. De esta manera, las bases establecen un mecanismo para evitar que el procedimiento tenga que comenzar nuevamente desde cero si el participante que resulte adjudicado finalmente no cumple con las condiciones de pago.

La subasta de AHMSA representa así el paso central para definir el futuro de la siderúrgica y de MINOSA, pero el procedimiento todavía contempla varias etapas antes de llegar al 25 de septiembre. La precalificación, las garantías, las ofertas, la audiencia y el eventual pago serán determinantes para concretar la venta de la unidad productiva.