AHMSA suma 91 obreros fallecidos sin recibir su finiquito

La falta de ingresos también ha tenido consecuencias emocionales entre algunos obreros, quienes enfrentan ansiedad y depresión ante la incertidumbre

El fallecimiento de otro trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA) elevó a 91 el número de obreros que han muerto sin recibir el finiquito correspondiente a sus años de servicio, informó Juan Ervey Valenzuela de la Torre, trabajador disidente de la empresa. Señaló que cada fallecimiento aumenta la preocupación entre quienes continúan esperando una solución al proceso que mantiene detenidas las obligaciones laborales.

Valenzuela de la Torre lamentó el fallecimiento del trabajador y señaló que se trata de otro integrante de la clase obrera que permaneció durante años vinculado al Sindicato Nacional Democrático.

Explicó que las muertes ocurren mientras continúa sin resolverse la situación de AHMSA, dejando a trabajadores y familias a la espera de prestaciones económicas generadas durante años de actividad laboral.

El obrero disidente señaló que la preocupación principal entre los trabajadores es que continúen registrándose fallecimientos antes de que termine el proceso relacionado con la empresa.

Indicó que los obreros permanecen a la espera de una definición que permita atender los pagos pendientes y conocer las condiciones en que podrá resolverse la situación laboral de quienes dependían económicamente de AHMSA.

AHMSA mantiene a trabajadores en incertidumbre económica

Valenzuela de la Torre explicó que la prolongación de la crisis ha generado dificultades económicas para los trabajadores que dejaron de contar con ingresos regulares. Añadió que algunos obreros han buscado empleos de medio tiempo o tiempo completo para mantenerse activos, mientras otros enfrentan mayores dificultades para incorporarse nuevamente al mercado laboral y sostener los gastos de sus familias.

El trabajador señaló que la falta de ingresos también ha tenido consecuencias emocionales entre algunos obreros, quienes enfrentan ansiedad y depresión ante la incertidumbre.

Precisó que las condiciones son diferentes para cada familia, debido a que algunos trabajadores pueden obtener ingresos mediante otras actividades, mientras otros permanecen sin una fuente económica estable desde la suspensión de las operaciones.

“Nosotros trabajamos ciertos días, medios tiempos, tiempos completos, pero seguimos activos y hay personas que no lo están”, expresó Valenzuela de la Torre al explicar las distintas condiciones que enfrentan los obreros.

Agregó que mantener una familia resulta complicado cuando no existe un ingreso constante para cubrir alimentación, servicios, vivienda y otros gastos que forman parte de la economía cotidiana.

El representante de los trabajadores sostuvo que la situación económica requiere avanzar hacia una definición sobre el futuro de AHMSA.

Señaló que los obreros necesitan conocer qué ocurrirá con la empresa y con las obligaciones laborales pendientes, debido a que el paso del tiempo incrementa la incertidumbre entre quienes todavía esperan recibir recursos derivados de sus años de trabajo.

Valenzuela de la Torre afirmó que el objetivo de los trabajadores es que el proceso avance y permita atender los pagos pendientes. Señaló que las familias de los obreros fallecidos también esperan una solución, debido a que en algunos casos los trabajadores murieron sin alcanzar a recibir los recursos que correspondían por su antigüedad y relación laboral con la empresa.

Finiquito de trabajadores de AHMSA permanece pendiente

Respecto al trabajador fallecido recientemente, Valenzuela de la Torre explicó que la situación de su familia deberá revisarse después del periodo de duelo.

Señaló que, debido a que el trabajador no había cumplido 60 años y su muerte no estuvo relacionada con un accidente laboral, su viuda podría enfrentar dificultades para acceder a una pensión, por lo que deberá analizarse su situación particular.

El obrero disidente indicó que los familiares tendrán que acudir con abogados y con las instancias encargadas de estos procedimientos para presentar la documentación correspondiente.

Explicó que será necesario revisar los derechos laborales pendientes del trabajador y establecer qué recursos pueden reclamar sus beneficiarios, conforme a las condiciones que correspondan al caso y a la documentación disponible.

Valenzuela de la Torre señaló que el fallecimiento más reciente representa solamente uno de los casos pendientes entre los trabajadores de AHMSA.

Afirmó que existen otras 90 familias que atraviesan circunstancias similares, debido a que sus familiares murieron sin recibir los recursos derivados de su relación laboral con la empresa y permanecen pendientes los trámites correspondientes.

El trabajador consideró necesario que los procedimientos avancen para que los beneficiarios de los obreros fallecidos puedan acceder a los recursos que les correspondan.

Señaló que cada familia enfrenta una situación distinta, por lo que será necesario revisar individualmente la documentación, los derechos laborales pendientes y las condiciones bajo las cuales pueden realizarse los pagos correspondientes.

La situación también mantiene pendientes a los trabajadores que permanecen con vida y esperan una definición sobre su futuro laboral.

Valenzuela de la Torre señaló que la incertidumbre se mantiene entre quienes dejaron de recibir ingresos regulares y necesitan conocer si la empresa tendrá un nuevo propietario, si habrá reactivación y cómo se atenderán las obligaciones acumuladas.

El obrero disidente insistió en que los trabajadores deben mantener la exigencia de recibir los recursos generados durante sus años de servicio. “No tenemos por qué regalar nuestro dinero después de la antigüedad que vivimos aquí en Altos Hornos de México”, afirmó al referirse a los pagos y prestaciones que permanecen pendientes para trabajadores y beneficiarios.

Valenzuela de la Torre manifestó su expectativa de que el trabajador fallecido sea el último de los obreros que mueren sin recibir los recursos pendientes.

Señaló que las familias esperan que el proceso permita avanzar hacia una solución y que los trabajadores puedan conocer finalmente qué ocurrirá con AHMSA y con las obligaciones laborales acumuladas durante el periodo de crisis de la empresa.AHMSA suma 91 obreros fallecidos sin recibir su finiquito

El fallecimiento de otro trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA) elevó a 91 el número de obreros que han muerto sin recibir el finiquito correspondiente a sus años de servicio, informó Juan Ervey Valenzuela de la Torre, trabajador disidente de la empresa.

Señaló que cada fallecimiento aumenta la preocupación entre quienes continúan esperando una solución al proceso que mantiene detenidas las obligaciones laborales.

Valenzuela de la Torre lamentó el fallecimiento del trabajador y señaló que se trata de otro integrante de la clase obrera que permaneció durante años vinculado al Sindicato Nacional Democrático.

Explicó que las muertes ocurren mientras continúa sin resolverse la situación de AHMSA, dejando a trabajadores y familias a la espera de prestaciones económicas generadas durante años de actividad laboral.

El obrero disidente señaló que la preocupación principal entre los trabajadores es que continúen registrándose fallecimientos antes de que termine el proceso relacionado con la empresa.

Indicó que los obreros permanecen a la espera de una definición que permita atender los pagos pendientes y conocer las condiciones en que podrá resolverse la situación laboral de quienes dependían económicamente de AHMSA.

AHMSA mantiene a trabajadores en incertidumbre económica

Valenzuela de la Torre explicó que la prolongación de la crisis ha generado dificultades económicas para los trabajadores que dejaron de contar con ingresos regulares.

Añadió que algunos obreros han buscado empleos de medio tiempo o tiempo completo para mantenerse activos, mientras otros enfrentan mayores dificultades para incorporarse nuevamente al mercado laboral y sostener los gastos de sus familias.

El trabajador señaló que la falta de ingresos también ha tenido consecuencias emocionales entre algunos obreros, quienes enfrentan ansiedad y depresión ante la incertidumbre.

Precisó que las condiciones son diferentes para cada familia, debido a que algunos trabajadores pueden obtener ingresos mediante otras actividades, mientras otros permanecen sin una fuente económica estable desde la suspensión de las operaciones.

“Nosotros trabajamos ciertos días, medios tiempos, tiempos completos, pero seguimos activos y hay personas que no lo están”, expresó Valenzuela de la Torre al explicar las distintas condiciones que enfrentan los obreros.

Agregó que mantener una familia resulta complicado cuando no existe un ingreso constante para cubrir alimentación, servicios, vivienda y otros gastos que forman parte de la economía cotidiana.

El representante de los trabajadores sostuvo que la situación económica requiere avanzar hacia una definición sobre el futuro de AHMSA. Señaló que los obreros necesitan conocer qué ocurrirá con la empresa y con las obligaciones laborales pendientes, debido a que el paso del tiempo incrementa la incertidumbre entre quienes todavía esperan recibir recursos derivados de sus años de trabajo.

Valenzuela de la Torre afirmó que el objetivo de los trabajadores es que el proceso avance y permita atender los pagos pendientes. Señaló que las familias de los obreros fallecidos también esperan una solución, debido a que en algunos casos los trabajadores murieron sin alcanzar a recibir los recursos que correspondían por su antigüedad y relación laboral con la empresa.

Finiquito de trabajadores de AHMSA permanece pendiente

Respecto al trabajador fallecido recientemente, Valenzuela de la Torre explicó que la situación de su familia deberá revisarse después del periodo de duelo.

Señaló que, debido a que el trabajador no había cumplido 60 años y su muerte no estuvo relacionada con un accidente laboral, su viuda podría enfrentar dificultades para acceder a una pensión, por lo que deberá analizarse su situación particular.

El obrero disidente indicó que los familiares tendrán que acudir con abogados y con las instancias encargadas de estos procedimientos para presentar la documentación correspondiente.

Explicó que será necesario revisar los derechos laborales pendientes del trabajador y establecer qué recursos pueden reclamar sus beneficiarios, conforme a las condiciones que correspondan al caso y a la documentación disponible.

Valenzuela de la Torre señaló que el fallecimiento más reciente representa solamente uno de los casos pendientes entre los trabajadores de AHMSA.

Afirmó que existen otras 90 familias que atraviesan circunstancias similares, debido a que sus familiares murieron sin recibir los recursos derivados de su relación laboral con la empresa y permanecen pendientes los trámites correspondientes.

El trabajador consideró necesario que los procedimientos avancen para que los beneficiarios de los obreros fallecidos puedan acceder a los recursos que les correspondan.

Señaló que cada familia enfrenta una situación distinta, por lo que será necesario revisar individualmente la documentación, los derechos laborales pendientes y las condiciones bajo las cuales pueden realizarse los pagos correspondientes.

La situación también mantiene pendientes a los trabajadores que permanecen con vida y esperan una definición sobre su futuro laboral. Valenzuela de la Torre señaló que la incertidumbre se mantiene entre quienes dejaron de recibir ingresos regulares y necesitan conocer si la empresa tendrá un nuevo propietario, si habrá reactivación y cómo se atenderán las obligaciones acumuladas.

El obrero disidente insistió en que los trabajadores deben mantener la exigencia de recibir los recursos generados durante sus años de servicio. “No tenemos por qué regalar nuestro dinero después de la antigüedad que vivimos aquí en Altos Hornos de México”, afirmó al referirse a los pagos y prestaciones que permanecen pendientes para trabajadores y beneficiarios.

Valenzuela de la Torre manifestó su expectativa de que el trabajador fallecido sea el último de los obreros que mueren sin recibir los recursos pendientes.

Señaló que las familias esperan que el proceso permita avanzar hacia una solución y que los trabajadores puedan conocer finalmente qué ocurrirá con AHMSA y con las obligaciones laborales acumuladas durante el periodo de crisis de la empresa.