AHMSA, sin constancia del depósito de la garantía de subasta

Por ello, la acreditación del pago y las determinaciones judiciales posteriores serían fundamentales para establecer la situación de los participantes

Fuentes internas de Altos Hornos de México (AHMSA) señalaron que, hasta las 23:30 horas del martes 13 de octubre, no contaban con evidencia documental de que se hubiera cubierto la garantía de seriedad exigida a los interesados en adquirir la siderúrgica.

“Hasta este momento no tenemos confirmación, comprobante ni documento que acredite el depósito, tampoco hemos recibido alguna notificación del juzgado”, informó una fuente cercana a la empresa, cuando restaban 30 minutos para concluir el plazo establecido.

Esto luego de qué en una página de Instagram de reciente creación, apareció un supuesto comunicado, presuntamente firmado por Jose Arturo Dominguez Arteaga, CEO de CIESA, afirmando que ya había realizado el depósito.

Garantía de seriedad era requisito para avanzar en la venta

La falta de constancia mantenía sin confirmar el cumplimiento de uno de los requisitos indispensables para continuar con el procedimiento de venta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), ambas sujetas a procesos de concurso mercantil.

El depósito requerido para garantizar la seriedad de la participación de los postores ascendía a 56 millones 368 mil 903 dólares, cantidad establecida dentro de las condiciones de la subasta de los activos de ambas compañías.

El vencimiento del plazo colocaba el proceso en un momento decisivo, debido a que la acreditación de esa garantía era necesaria para determinar si alguno de los participantes cumplía con las condiciones financieras exigidas para avanzar en la adquisición.

Incertidumbre al cierre del plazo

La información proporcionada desde el interior de AHMSA reflejaba que, durante los últimos minutos del martes, no existía confirmación documental disponible para la empresa sobre el cumplimiento de esa obligación.

Sin embargo, la ausencia de información en poder de las fuentes consultadas no permitía establecer, por sí sola, que el depósito no se hubiera realizado, pues todavía debía conocerse si existía algún registro o comunicación oficial de la autoridad judicial.

La definición del procedimiento correspondía al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, instancia encargada de conducir los expedientes relacionados con AHMSA y MINOSA.

Por ello, la acreditación del pago y las determinaciones judiciales posteriores serían fundamentales para establecer la situación de los participantes y el futuro inmediato del procedimiento de venta.

La incertidumbre se mantenía al aproximarse la medianoche, sin que las fuentes consultadas pudieran confirmar que la garantía de seriedad hubiera quedado formalmente acreditada ante las instancias correspondientes.

El desenlace de esta etapa resultaba relevante para los trabajadores, extrabajadores, acreedores y proveedores de las empresas siderúrgicas, quienes esperan que la resolución del concurso mercantil permita avanzar hacia una salida para la crisis financiera y laboral que enfrenta la región Centro de Coahuila.