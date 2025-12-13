Aguinaldo de trabajadores sigue sin 'caer' a comercios de Ramos

Los comerciantes permanecerán instalados hasta el 28 de diciembre, ofreciendo artículos navideños, figuras de nacimiento, adornos y productos de temporada

Aunque ya inició la temporada navideña y miles de trabajadores comenzaron a recibir sus aguinaldos, comerciantes ambulantes instalados a un costado de la Alameda de Ramos Arizpe reportan que las ventas continúan bajas y que el flujo económico aún no se refleja en el consumo local.

Los vendedores, algunos con más de tres décadas dedicados al comercio en temporada decembrina, coinciden en que este año la actividad ha sido “muy tranquila”, incluso más baja que en años anteriores, pese a la cercanía del 12 de diciembre y el aumento habitual de visitantes por las celebraciones guadalupanas.

Rogelio Capula Cetina, comerciante con más de 35 años de trayectoria en Ramos Arizpe, reconoció que el comportamiento del mercado ha sido lento, mientras que su colega Francisca Esqueda Torres, sigue a la espera de que aumente la presencia de clientes en la zona.

