Aguas residuales en clínica del IMSS generan alerta en Saltillo

En ese mismo punto se encuentran establecimientos dedicados a la venta de alimentos y botanas, lo que ha incrementado la preocupación

Un escurrimiento de agua con tonalidad verdosa fue detectado en el exterior de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el cruce de la calle Hinojosa y el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo. El flujo proviene de un tubo instalado a pocos metros del acceso principal de la unidad médica, sin que hasta el momento se conozca el origen del líquido.

La presencia de esta descarga ha llamado la atención de quienes acuden diariamente al hospital, ya que el agua permanece expuesta sobre la vía pública en una zona de constante tránsito peatonal.

Además, en ese mismo punto se encuentran establecimientos dedicados a la venta de alimentos y botanas, lo que ha incrementado la preocupación por las condiciones sanitarias del lugar.

Derechohabientes y ciudadanos cuestionaron si este tipo de desagües cumplen con las normas de higiene que deben prevalecer en las inmediaciones de una institución de salud, al considerar que el contacto con este escurrimiento podría representar un riesgo para la población, especialmente para personas que acuden al hospital por alguna enfermedad o con un sistema inmunológico vulnerable.