Aguas negras afectan primaria de Saltillo; clases siguen en pausa

Debido a las condiciones insalubres, los alumnos no acudieron a clases durante martes y miércoles, mientras que este jueves y viernes continúa la valoración

Una inundación de aguas negras obligó a suspender las actividades escolares en una primaria ubicada en la colonia Bellavista, en Saltillo, luego de que docentes, personal administrativo y padres de familia detectaran desde el pasado lunes la acumulación de aguas residuales en la parte posterior del plantel.

Debido a las condiciones insalubres, los alumnos no acudieron a clases durante martes y miércoles, mientras que este jueves y viernes continúa la valoración para determinar cuándo podrán regresar de manera segura.

La directora de la institución explicó que ya se realizaron labores de limpieza en el área afectada, por lo que se analiza la posibilidad de reanudar las clases; sin embargo, persiste el problema en el sistema de drenaje de los alrededores.

Señaló que las alcantarillas ubicadas sobre las calles San Lorenzo y Pedro Aranda permanecen obstruidas, situación que provoca que, cada vez que se presentan lluvias, el agua contaminada se desborde y termine ingresando a las instalaciones educativas.

Ante el riesgo de que el problema vuelva a presentarse, la comunidad escolar hizo un llamado a la Secretaría de Educación para que intervenga ante las autoridades correspondientes y se atienda de fondo el desperfecto.

Padres de familia y personal del plantel consideran necesario realizar el desazolve de las alcantarillas de la zona, con el objetivo de evitar nuevas inundaciones de aguas residuales y garantizar condiciones adecuadas para el regreso de los estudiantes.