Agrofest Coahuila 2026 celebra la riqueza regional

Bajo el lema 'Tierra de Contrastes', fue presentado oficialmente el Agrofest Coahuila 2026, evento que se llevará a cabo los días 28 de febrero y 1 de marzo

Bajo el lema “Tierra de Contrastes”, este viernes fue presentado oficialmente el Agrofest Coahuila 2026, evento que se llevará a cabo los días 28 de febrero y 1 de marzo en esta ciudad, con el objetivo de consolidarse como el escaparate más relevante para los sectores agropecuario, gastronómico y cultural de la región.

Las actividades principales tendrán como sede las instalaciones de la Feria Saltillo.

Entre las actividades destacadas se encuentra el concurso gastronómico “Brasa y Leña”, además de torneos de rodeo infantil y profesional, así como concursos ganaderos que buscan impulsar la participación del sector pecuario.

En el ámbito de entretenimiento, los asistentes podrán disfrutar de una cartelera musical entre estos destaca la presentación del grupo Bysonte y los Viejo es además de otro tipo de espectáculos de primer nivel.

En cuanto al sector agrícola, se contará con exposición de productos, maquinaria especializada y la participación de más de 70 productores locales, fortaleciendo así la promoción de la actividad económica regional.

El anuncio fue encabezado por el presidente del comité organizador, Antonio Aguirre Sifuentes, acompañado por autoridades de la Secretaría de Turismo de Coahuila, quienes destacaron la importancia de este evento para el impulso económico y turístico del estado