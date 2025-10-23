Agremiados de la UNTA reciben escrituras en Saltillo

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) recibieron este martes sus escrituras en un evento realizado en Saltillo, como parte del programa de escrituración a bajo costo impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila.
Con esta entrega, se reafirma el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de brindar certeza jurídica y fortalecer el patrimonio de las familias coahuilenses.
Durante la ceremonia, autoridades estatales y municipales reconocieron el esfuerzo de las familias beneficiarias, quienes ahora cuentan con la seguridad legal de su vivienda.
Representantes de la CERTTURC y de Mejora Coahuila destacaron que gracias a los estímulos fiscales y al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, cada vez más ciudadanos logran regularizar su patrimonio de manera accesible y segura.
Los agremiados de la UNTA expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, ya que contar con su escritura representa la culminación de años de esfuerzo y gestión.
Este logro, afirmaron, refuerza su compromiso de seguir trabajando en conjunto con las autoridades para garantizar mejores condiciones de vida en sus comunidades y fortalecer el desarrollo social de Saltillo y de todo el estado.