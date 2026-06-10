Agreden verbalmente Tania y Tony Flores a periodista

El incidente ocurrió durante la cobertura periodística realizada tras la salida de ambos políticos de las celdas, quienes horas antes habían sido detenidos

El reportero Ángel Valdez fue objeto de insultos y señalamientos por parte de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, su hermano el diputado Tony Flores y de simpatizantes luego de su liberación en las instalaciones de la Delegación Regional Carbonífera de la Fiscalía General del Estado.

El incidente ocurrió durante la cobertura periodística realizada tras la salida de ambos políticos de las celdas, quienes horas antes habían sido detenidos luego de un operativo derivado de una persecución iniciada en un filtro de seguridad de la Policía Estatal instalado en la Región Carbonífera.

Esta situación generó reacciones en la comunidad de periodistas y en otros sectores sociales, como el foro de abogados, cuyo vocero en Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam, criticó el actuar de los hermanos políticos.

El periodista se encontraba grabando con su teléfono celular la llegada de familiares y simpatizantes que acudieron a recibir a los hermanos Flores Guerra. El comunicador realizaba labores informativas sin intervenir en los acontecimientos.

A través de diferentes videos grabados por ciudadanos se puede ver que al percatarse de la presencia del reportero, Tania Flores Guerra se dirigió hacia él y comenzó a increparlo verbalmente. Durante su monólogo lanzó insultos y lo acusó de supuestos actos de corrupción frente a las personas que se encontraban en el exterior de la dependencia estatal.

La situación provocó la reacción de varios simpatizantes de los hermanos Flores Guerra, quienes se sumaron a los reclamos verbales dirigidos contra el comunicador. Algunos de ellos comenzaron a grabarlo con teléfonos celulares mientras continuaban los señalamientos e insultos.

Intervienen agentes para resguardar al comunicador

El ambiente se tornó tenso conforme aumentaba el número de personas que participaban en las recriminaciones, incluido el legislador que también recuperaba la libertad. Ante el riesgo de que la situación escalara, elementos de la Fiscalía General del Estado intervinieron para resguardar al periodista y evitar una posible agresión física.

La presencia de los agentes permitió mantener controlada la situación, aunque algunos simpatizantes continuaron lanzando expresiones contra el reportero e incluso cuestionaron la protección brindada por las autoridades.

El incidente concluyó sin que se reportaran agresiones físicas. Sin embargo, el hecho generó reacciones inmediatas entre integrantes del gremio periodístico de la Región Carbonífera y de otras zonas del estado, quienes expresaron solidaridad con el comunicador y manifestaron preocupación por las condiciones en que se ejerce la labor informativa.

Periodistas de distintos medios señalaron que no es la primera ocasión en que integrantes de la familia Flores Guerra protagonizan confrontaciones verbales con representantes de la prensa durante coberturas de acontecimientos públicos.

Comunidades periodísticas de diferentes partes del Estado externaron su indignación por la situación y su apoyo. El r es nuestro mejor ejemplo; a Lupita siempre le toca que se la chingue el brazo. Grabar audio no voy a poder y tengo que pagarlos; no tengo que armar. Le voy a Hija e portero agredido.

Genera respaldo de periodistas

La situación provocó muestras de apoyo hacia Ángel Valdez por parte de comunicadores y ciudadanos que consideraron que el trabajo periodístico debe desarrollarse sin presiones, intimidaciones ni agresiones verbales.

El incidente ocurrió horas después de que Tony Flores Guerra y Tania Flores Guerra recuperaran su libertad tras permanecer a disposición de las autoridades ministeriales por hechos relacionados con un operativo de seguridad efectuado durante la madrugada en la Región Carbonífera.

Tony Flores Guerra ocupa actualmente una curul en el Congreso del Estado por el Partido del Trabajo y recientemente participó como candidato a la reelección en el Distrito 05. Por su parte, Tania Flores Guerra gobernó el municipio de Múzquiz bajo las siglas de Morena.

Los acontecimientos registrados frente a la Delegación Regional Carbonífera de la Fiscalía General del Estado reavivaron el debate sobre el respeto al ejercicio periodístico y la necesidad de garantizar condiciones seguras para los comunicadores durante la cobertura de hechos de interés público.