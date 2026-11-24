El interno señalado por actos de violencia animal permanece recluido en espera de audiencia en el Centro de Justicia Penal sobre su situación.

Una fuente cercana al interior del Centro Penitenciario de Saltillo reveló que León “N”, señalado por cometer actos de violencia contra perros y gatos, fue golpeado por otro interno luego de protagonizar una discusión que habría escalado hasta los golpes. De acuerdo con esta versión, el sujeto terminó con los ojos inflamados y diversas lesiones en el cuerpo.

Antecedentes de violencia y confrontación dentro del penal

Desde que se conocieron los señalamientos en su contra por maltrato animal, se había advertido que una persona capaz de ejercer tanta violencia contra seres indefensos podría trasladar ese comportamiento a otros ámbitos y eventualmente agredir a personas. Al parecer, dentro del penal buscó confrontarse con alguien que no estuvo dispuesto a tolerar su actitud y terminó respondiéndole físicamente.

Seguimiento judicial y próxima audiencia

El caso vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia ejercida contra los animales y la importancia de que las autoridades mantengan el seguimiento judicial correspondiente. Mientras tanto, León “N” permanece recluido y este miércoles enfrentará una audiencia en el Centro de Justicia Penal, donde se abordará su situación jurídica.