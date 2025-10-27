Agreden a menor motociclista en Piedras Negras

Elementos estatales recorrieron las calles de la colonia Buenos Aires, luego de que el afectado aseguró que fue agredido con un bate

Elementos de Policía Civil Coahuila atendieron un reporte sobre un menor lesionado y una motocicleta dañada en el municipio de Piedras Negras, durante la mañana de este domingo.

Los hechos se registraron sobre la calle Joaquín Herrera, en el cruce con Boulevard Centenario, donde el menor de 15 años informó que fue agredido con un bate por varias personas cuando transitaba por calles de la colonia Buenos Aires.

Tras lo ocurrido, el menor decidió llamar a su madre por teléfono para informarle sobre los hechos.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para recaudar los datos del afectado y realizar diversos recorridos por las calles para localizar a los presuntos responsables, quienes también causaron daños en el vehículo automotor.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.