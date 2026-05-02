Agreden a estudiante afuera de secundaria; detienen a dos menores

El adolescente fue seguido por varios jóvenes de la misma institución, quienes presuntamente comenzaron a golpearlo en la vía pública hasta dejarlo lesionado

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Un joven resultó con una herida de consideración en la cabeza luego de ser agredido por un grupo de alumnos de la Secundaria 2 al salir de clases sobre el bulevar Paseo de la Reforma, al exterior de un centro comercial de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente fue seguido por varios jóvenes de la misma institución educativa, quienes presuntamente comenzaron a golpearlo en la vía pública hasta dejarlo lesionado.

La agresión movilizó a elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quienes acudieron al lugar y lograron la detención de dos de los presuntos responsables.

Durante el altercado también se reportaron daños a vehículos estacionados en la zona, aparentemente ocasionados por los mismos estudiantes.

El menor lesionado recibió atención médica y fue trasladado para su valoración, mientras que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la participación de los involucrados.

Tras la agresión, padres de familia del sector manifestaron preocupación por la seguridad de los estudiantes y solicitaron mayor vigilancia policiaca en los alrededores de la secundaria, ante el temor de nuevos actos violentos entre alumnos.