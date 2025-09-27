Agrede a esposa y a policías que buscaban rescatarla en Torreón

Un hombre reaccionó de manera agresiva contra elementos de la Policía Municipal que arribaron al domicilio al ver a una mujer con lesiones

Una mujer que fue víctima de violencia familiar solicitó el apoyo de los policías municipales de Torreón, pero estos también fueron amenazados por el presunto agresor.

Los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Valle Revolución, cuando los oficiales que realizaban un recorrido de vigilancia en el sector detectaron a una mujer que les pedía ayuda desde la ventana.

Al acercarse a la vivienda, los oficiales escucharon a la mujer pidiendo ayuda, además les dijo que se encontraba retenida contra su voluntad.

El esposo de la mujer y presunto agresor salió de la vivienda, pero solo para insultar a los oficiales y pedirles que se retiraran.

Los elementos intentaron dialogar con el hombre, pero la situación escaló de manera violenta cuando este golpeó un vidrio y los cristales rotos lesionaron a uno de los policías. Después profirió amenazas de muerte contra ellos.

Ante la peligrosidad que el sujeto representaba, los oficiales ingresaron al domicilio para auxiliar a la mujer. Antes de que el hombre fuera detenido, acusó a su esposa por la presencia de la policía.

El sujeto fue identificado como Felipe de Jesús "N", de 41 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.