Agradece alcalde de Saltillo apoyo al nuevo sistema de transporte

La regidora Alejandra Salazar y el diputado Alberto Hurtado respaldaron el proyecto, considerándolo positivo para mejorar la vida de los saltillenses

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, agradeció públicamente el respaldo y la confianza que la ciudadanía ha mostrado al nuevo sistema de transporte urbano que se implementará en la ciudad.

Reconoció también el apoyo de representantes de partidos de oposición, como la regidora Alejandra Salazar y el diputado local Alberto Hurtado, quienes han valorado el proyecto como una medida positiva en beneficio de los saltillenses.

El edil admitió que se trata de un tema complejo, pero afirmó que, al conocer a fondo los detalles del sistema, la percepción cambia y se genera una expectativa más favorable.

Señaló que se trabaja intensamente para que este nuevo modelo de transporte sea una realidad funcional y eficiente, y reiteró su compromiso de cumplir con los tiempos establecidos para que los beneficios lleguen a toda la población.

Además, el alcalde Javier Díaz dio a conocer que el Gobierno Municipal de Saltillo recibirá un nuevo reconocimiento a nivel nacional, esta vez en la Ciudad de México, por las acciones que se han impulsado en la capital coahuilense. La noticia fue compartida durante un arranque de obra en Saltillo, previo a su viaje a la capital del país.