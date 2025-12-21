Agentes retienen vehículo en intento de soborno en Piedras Negras

El afectado aseguró que se le solicitaron alrededor de $50,000 pesos para continuar con su camino hacia su natal Michoacán

Agentes de la Guardia Nacional instalados en el Puente Internacional Número 1 de Piedras Negras solicitaron $50,000 pesos a un hombre para permitirle seguir su camino hacia Michoacán.

De acuerdo con el afectado, esto sucedió cuando cruzó dicho puente, donde los elementos federales le solicitaron la cantidad a cambio de dejarlo pasar. En caso de no cubrir con dicho monto, le seria retirado su vehículo junto con sus documentos personales. Al no contar con esta cantidad, lo despojaron de dichas pertenencias.

Este hombre que reside de manera legal en la Unión Americana, aseguró que también se quedaron su licencia de conducir estadounidense. Ante esto, el afectado expresó su inconformidad por la atención recibida.

¿Guardia Nacional tiene dicha jurisdicción?

De acuerdo con diversas fuentes, la Guardia Nacional no tiene la autoridad para retener documentos, debido a que son identificadas como documentos públicos y personales.

Con base al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice que se puede transitar por el territorio nacional sin necesidad de portar los documentos, mientras que el artículo 16 afirma que dichas acciones presuntamente ejercidas por los agentes, no son legales.

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”

Únicamente pueden ser solicitados para verificar su autenticidad o corroborar la identidad de la persona.