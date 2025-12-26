Agencia de Investigación Criminal brinda apoyo durante Nochebuena

Estas actividades buscan fortalecer la cercanía con la ciudadanía y ofrecer apoyo directo en contextos sensibles, particularmente en temporadas decembrinas.

Durante la Nochebuena, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al exterior de la Clínica No. 2 del IMSS, en Saltillo, para entregar café y pan a familias que permanecían acompañando a sus seres queridos hospitalizados.

La acción fue encabezada por el delegado de la región Sureste, Julio César Loera, como parte de una estrategia de proximidad social orientada a brindar acompañamiento a personas que atravesaban momentos de incertidumbre durante una de las fechas más significativas del año.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, estas actividades buscan fortalecer la cercanía con la ciudadanía y ofrecer apoyo directo en contextos sensibles, particularmente en temporadas decembrinas.

Las familias beneficiadas permanecían en el lugar a la espera de información médica, algunas durante varias horas, por lo que la entrega de bebidas calientes y alimentos representó un respaldo inmediato durante la noche.

La institución reiteró que continuará impulsando acciones de atención comunitaria que complementen las labores de seguridad y procuración de justicia, con énfasis en la empatía y el acompañamiento social.