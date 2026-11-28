El diputado federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente señaló que la resolución final sobre el rescate de Altos Hornos de México corresponde al Gobierno federal

La resolución definitiva para sacar adelante a Altos Hornos de México (AHMSA) depende directamente del Gobierno federal, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda, ya que el rescate y apoyo a los trabajadores de la siderúrgica formó parte de los compromisos de campaña de la mandataria, afirmó el diputado federal del PRI, Theodoros Kalionchiz de la Fuente.

El legislador advirtió que los plazos y procesos del trámite, como periodos de revisión de 90 días y concursos posteriores, pueden prolongar la definición del caso, por lo que Sheinbaum Pardo podría impulsar el proceso.

"La única persona que tiene aquí la última palabra es el Gobierno Federal, es la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella lo comprometió. Lo puso en sus 100 promesas de campaña, lo dijo dos veces en Monclova, que iba a ayudar a los trabajadores de Altos Hornos, lo cual no ha cumplido", señaló.

Dijo que la Secretaría de Hacienda cuenta con las herramientas y facultades para firmar decretos y otorgar los subsidios necesarios que permitan reactivar la planta.

Además, mencionó que dentro de la agenda legislativa están obras de infraestructura como la carretera federal No. 57, en la que se invertirán recursos por $13,000 millones de pesos y plantas tratadoras de agua para Rosita y Sabinas, en coordinación con el gobierno estatal.